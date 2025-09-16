Marino si sbilancia: “Il Napoli farà il double, vincerà Scudetto e Coppa Italia”

L'ex dirigente del Napoli Pierpaolo Marino è intervenuto durante la trasmissione Il Bello del Calcio su Televomero ed ha parlato cosi: "Per me il Napoli fa l'accoppiata Serie A e Coppa Italia, poi parleremo della Champions. Seconda la Juve, terzo Inter e terzo Milan. Spinazzola? A Firenze è stato il vero equilibratore mancato nelle due gare precedenti e si è sentita la sua assenza quando è uscito. Se guardiamo l'assist per Hojlund di esterno è stata una cosa da rifinitore. Io l'ho portato a Bergamo e lo conosco, gioca Spinazzola perché gli manca un'ala a Conte e per questo gioca al posto di Olivera. A inizio carriera Spinazzola era un trequartista, lui ora è un giocatore di fascia offensivo e sta svolgendo al meglio il suo lavoro. Al Napoli viene oscurato ma sta facendo molto bene. Conte ha studiato molto ed è cambiato, devo dire che il Napoli di Firenze nella prima mezzora è sembrata una squadra di gasperiniana memoria, se l'è giocata uomo contro uomo ed in maniera aggressiva.

Hojlund? La campagna acquisti del Napoli era in attivo prima di questo acquisto, la vendita di Kvara e quella di Osimhen non erano state ancora investite del tutto e il Napoli anche di motivi di patrimonializzazione il Napoli aveva bisogno di spendere e aumentare il patrimonio. Ha fatto bene anche perché si rischiava di fallire la stagione. Il mercato bisogna vederlo tra entrate ed uscite, il Napoli è ancora sostenibile e do un voto 9 a questo mercato. La squadra ha investito bene. Cosa serve il 10? Lo dà il campo, sulla carta tutte le squadre sono forti o meno ma bisogna vedere. Il Napoli doveva spendere visto queste plusvalenze".