Mario Rui ringrazia Conte: "Mi ha fatto allenare in gruppo, tranne i giorni della tattica"

Intervistato da Tuttomercatoweb.com (qui l'intervista integrale), l'ex azzurro Mario Rui ha fatto chiarezza sul suo addio ed ha parlato in diversi passaggi anche di Antonio Conte ringraziandolo per questi ultimi mesi.

Cosa è accaduto col suo arrivo? Ti ha subito comunicato che eri fuori dal progetto?

"Sì, abbiamo parlato fin da subito. Siamo stati molto chiari l'uno con l'altro. Mi ha subito spiegato il suo progetto e poi siamo andati avanti secondo ciò che ci eravamo detti".

Te l'ha comunicato a Dimaro?

"No, prima. C'erano già stati dei discorsi: è sempre stato molto chiaro nei miei confronti".

Chiuso il calciomercato ti sei ritrovato fuori rosa. E ti sei rivolto all'AIC...

"Sì, era il mese di settembre e mi sono rivolto all'Assocalciatori per chiedere delle informazioni. Non mi ero mai trovato in una situazione del genere e non sapevo cosa fare. Mi hanno detto come muovermi e a quel punto sono entrato in contatto col Direttore Manna. E ci tengo a precisare una cosa".

Prego

"Non ho mai voluto creare problemi a nessuno. Sono uscite tante notizie in cui si parlava di una mia causa nei confronti del Napoli: nulla di più falso. Ho parlato con Manna e s'è rapidamente giunti a un accordo".

A quel punto dei tornato ad allenarti con la squadra

"Sì, mi è stato permesso di allenarmi in gruppo e far parte della squadra quando si svolgeva la parte atletica. Poi con l'avvicinarsi della partita bisognava preparare di più la parte tattica e quello bisogna farlo con chi è in lista. Ma gli altri giorni ero in gruppo: per questo voglio ringraziare Conte e il suo staff".