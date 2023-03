Marisa Laurito: "Per lo Scudetto andrò in giro per un mese nuda in una bandiera"

L'attrice e conduttrice, Marisa Laurito, si prepara a festeggiare lo scudetto del Napoli e Rai Radio 1 la intervista.

L'attrice e conduttrice, Marisa Laurito, si prepara a festeggiare lo scudetto del Napoli e Rai Radio 1, nella trasmissione "Un giorno da pecora", ha dichiarato: "Non mi posso spogliare perché è passata l’epoca, forse 20 anni fa avrei potuto ancora farlo. E non mi posso neanche tingere i capelli di blu perché li ho già così. Forse potrei andare in giro per un mese avvolta nella bandiera del Napoli. Si, farò così, mi avvolgerò nella bandiera e sotto sarò nuda questo lo posso promettere".