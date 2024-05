Marolda: "Conte ha scaricato il Napoli per non essere scaricato da ADL"

Francesco Marolda, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

Allegri? Io ho sempre detto Conte perchè il discorso era andato molto avanti. Ho l'impressione che il Napoli abbia perso troppo tempo e Conte, per non essere scaricato, ha iniziato ad allentare la mano che aveva stretto al Napoli.

Mi auguro che De Laurentiis abbia già un accordo con un allenatore, altrimenti ripeterebbe lo stesso errore dell’anno scorso. Conte quindi ha scaricato il Napoli e se Gasperini resta all’Atalanta, bisognerebbe parlare di Pioli e di Italiano che rappresentano la terza e la quarta scelta”.