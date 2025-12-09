Marolda: “Conte si era incartato, non vedeva Lang e Neres. Poi è andato via e ha capito"

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto ai microfoni de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “Questo Napoli era forte anche prima e il Napoli ha vinto la gara a Torino quando Conte è andato via. Conte si era incartato e non vedeva giocatori di talento come Neres e Lang, li ha capito tutto. E’ cambiato Conte e non è cambiata la squadra che è questa”.

Meglio questo o quello dell'anno scorso? “Probabilmente mi ha esaltato più il campionato dello scorso anno, gli ultimi mesi il tifoso napoletano se l’è goduta con distacco e godeva di quello che stava accadendo”.

Sugli infortuni: “Il Napoli è una squadra non più giovanissima e quindi può incidere. E’ molto importante la prevenzione in questo momento e non puoi trovarti a metà stagione con tutte queste assenze.”