Marolda duro: "Con l'Atalanta si può perdere, ma il Napoli non ha neanche giocato!"

vedi letture

Francesco Marolda, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Non c’è nulla di nuovo sotto il cielo del pallone a Napoli, ma è ingiusto che per una sconfitta si butti tutto all’aria. Questo Napoli resta primo, ha fatto cose straordinarie fino ad ora e lo scudetto è un sogno. Questo Napoli è stato costruito per essere competitivo per i primi posti e per tornare in Champions. Conte starà sicuramente pensando allo scudetto, ma con la consapevolezza che si deve migliorare.

Ieri male tutta la squadra, ma non mi è piaciuto nemmeno Conte. Gasperini ha allargato la squadra sui lati, ha inserito Pasalic e a quella mossa non c’è stata risposta. Lukaku gioca sempre spalle alla porta. Lookman ha fatto ciò che voleva e non c’è stato mai un raddoppio. La partita la puoi perdere, ma il Napoli non l’ha giocata per intero.

A Milano mi aspetto Lobotka dal 1′, mi aspetto una squadra motivata con la voglia di riprendersi ciò che ha portato via l’Atalanta. Sarebbe importante non perdere a Milano per lasciare invariata la distanza con l’Inter, però il campionato è lungo e il Napoli ha perso la sua seconda partita dell’anno all’undicesima della stagione”.