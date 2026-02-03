Formazione Napoli, Conte sorride: almeno in tre possono recuperare per Genova

Il Napoli riprenderà la preparazione oggi al centro sportivo di Castel Volturno, dopo le quarantotto ore di riposo concesse da Conte in coda alla sfida con la Fiorentina, per cominciare la preparazione della trasferta in programma sabato alle 18 contro il Genoa. La squadra, stritolata dalle nove partite giocate in ventiquattro giorni a gennaio e di certo depressa dalla delusione per l’eliminazione alla prima fase di Champions, tornerà a usufruire di una settimana tipo. Magra consolazione? Forse. Tutti i dettagli sul Cds oggi in edicola.

"Però sicuramente un valore aggiunto per concentrare energie fisiche e mentali sul campionato e la Coppa Italia, le due competizioni rimaste. La prima, dicevamo, andrà in scena a Marassi: e contro la squadra di De Rossi potrebbero rivedersi un po’ di vecchi volti nuovi. Tradotto, potrebbero recuperare almeno in tre: Rrahmani, Mazzocchi e Milinkovic-Savic saranno valutati fino alla partenza per Genova ma nutrono speranze concrete di partecipare alla trasferta. Anche la situazione di Politano sarà tenuta d’occhio nel corso della settimana".