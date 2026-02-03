Stadio Maradona, Ass. Ferrante: "Entro fine anno va presentato il progetto, ecco come sarà"

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuta Emanuela Ferrante assessore allo sport del Comune di Napoli: "Come cambierà lo stadio Maradona con i lavori? Ci saranno più posti a sedere, ci sarà l'apertura del terzo anello e lo stadio sarà più accessibile. Le regole UEFA per gli Europei sono molto rigide. Ci saranno degli interventi di efficientamento energetico. Sarà uno stadio moderno. Pista d'atletica eliminata? Immagino ci sia un'alternativa nel caso l'UEFA decida di togliere la pista in vista dei rimodernamenti per l'Europeo.

I tempi? Entro la fine 2026 va presentato il progetto esecutivo. I lavori devono essere terminati prima del 2032. Novità sul PalaEventi a Napoli? Abbiamo avuto l'ok della Regione circa 2 settimane. Il progetto procede e va avanti. Siamo speranzosi che Napoli possa avere un palazzetto degno per questa città per sport e concerti. Problemi parcheggio stampa al Maradona? Sicuramente ci si è posti questo problema. La notizia più importante è che oggi c'è un progetto. Abbiamo avuto l'ok del rifinanziamento dalla giunta regionale per l'intera area del Maradona".