Marrucco: “Il Napoli non mi rende sereno per questi motivi”

Fulvio Marrucco, avvocato e agente Fifa, è intervenuto in Marte Sport Live, su Radio Marte

Fulvio Marrucco, avvocato e agente Fifa, è intervenuto in Marte Sport Live, su Radio Marte: “Quando giocherà Natan? Posso dire che ad oggi nessuno ha la certezza sull’effettivo valore di questo ragazzo. È una speranza ma in questo io mi fido ciecamente dello scouting del Napoli. Diciamo piuttosto che forse serviva un difensore più pronto ed esperto per raccogliere la pesante eredità di Kim, soprattutto se si è parlato di un Napoli che dovrebbe fare più strada in Champions. In attesa di Natan mi aspetto più che entri nei meccanismi Ostigard, che sta qui da un anno.

Preoccupato? Diciamo che non sono sereno, sia perché il Napoli non ha ancora chiuso il contratto con Osimhen e sia per le dichiarazioni di Garcia che ha detto chiaramente che non conosce il passato e che vuole cambiare strada rispetto al Napoli di Spalletti. Per me bisognava e bisogna ancora continuare lo splendido lavoro dello scorso anno, che ha portato il Napoli a stravincere lo scudetto. Per me sarebbe una follia cambiare strada, anche perché in sede di presentazione avevamo percepito che Garcia avrebbe continuato su quello spartito.

Nel bene e nel male, direi, perché se si fosse tenuto conto del passato probabilmente gli azzurri avrebbero tenuto a mente la sconfitta per 1-0 con la Lazio della scorsa stagione. In quel caso la risolse un eurogol di Vecino, stavolta il Napoli ha perso dopo un secondo tempo francamente imbarazzante. Io spero che Garcia torni sui suoi passi, come fece Sarri nel primo di Napoli, persuaso da qualche calciatore a tornare al 4-3-3 e a rinunciare al trequartista. Per me, ripeto, il lavoro dello scorso anno merita continuità”.