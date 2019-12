Martino: "Il Napoli gioca meglio con una punta alta, serve un riferimento in attacco"

Carmina Martino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato durante la trasmissione Radio Goal, soffermandosi proprio sul momento della squadra azzurra in vista del match di stasera in programma al San Paolo contro il Genk: "Questa situazione è molto imbarazzante, anche perchè una partita di Champions da giocare. Il Napoli si esprime molto meglio quando ha punta alta al centro dell'attacco, può sfruttare le fasce con Di Lorenzo e Mario Rui. Ho visto il Napoli molto in difficoltà nel primo tempo contro l'Udinese anche per questo motivo, nella ripresa è migliorata perchè la squadra aveva un riferimento al centro dell'attacco".