Martino su Elmas: "C'è una novità tattica e me l'aspettavo, quindi sarebbe perfetto"

Il giornalista e radiocronista Carmine Martino è intervenuto a Radio Crc per commentare la notizia del possibile ritorno a Napoli di Elmas, in uscita dal Lipsia: "A me è dispiaciuto quando è andato via. Avevo capito che c'era volontà da parte del calciatore di giocare con maggiore costanza, la stessa situazione vissuta da Raspadori. Elmas era un jolly tornato molto utile a Spalletti e credo possa ritornare utile anche a Conte, specialmente se dovesse impiegare a sinistra più un centrocampista che un esterno offensivo. Elmas può giocare al posto di De Bruyne o McTominay ma può fare anche la seconda punta. Certo dovrà conquistarsi il posto ma ci sono tanti impegni ed Elmas potrebbe anche essere uno degli assi nella manica di Conte".

Elmas era arrivato a Napoli giovanissimo nel 2019. Nel 2023 è stato uno dei protagonisti dello scudetto con Spalletti: era una sorta di dodicesimo, entrava sempre e ricopriva il ruolo di centrocampista oppure esterno. In totale ha segnato 19 gol in 189 presenze e poi a gennaio 2024 fa ha chiesto la cessione per giocare con continuità, così il Napoli l'ha ceduto al Lipsia per 25 milioni di euro. In Germania, però, Elmas non ha mai trovato spazio.