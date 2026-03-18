Montezemolo: "Preoccupato per il calcio italiano, si deve affrontare il tema arbitri"

vedi letture

Ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto Luca Cordero di Montezemolo. L'ex presidente della Ferrari ha parlato della sua visione del calcio italiano, con un parallelismo anche fra la Scuderia di Maranello e la Juventus: "Sono molto preoccupato dal calcio italiano, sono un grande tifoso. Ma o si sistemano i settori giovanili o non si va da nessuna parte. Si devono portare meno stranieri modesti in Italia, si deve affrontare il tema degli arbitri…".

Che differenza c'era fra il guidare la Juventus e il guidare la Ferrari?

"Guidare la Juventus con l'Avvocato era dura, era un po' come Berlusconi, sotto sotto voleva fare l'allenatore ma di calcio capiva molto. Faceva delle sorprese a Boniperti, gli fece trovare Platini senza che lui lo sapesse… Alla Ferrari ho sempre trovato persone più brave di me e per vincere devi averle. Per me i 23 anni in Ferrari sono stati un periodo straordinario".