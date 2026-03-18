Oliveira: "De Bruyne come un nuovo acquisto. Visione di gioco spettacolare! Può giocare ovunque"

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L’ex attaccante di Fiorentina e Cagliari Luis ‘Lulù’ Oliveira è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: "Il ritorno di KDB è come se fosse stato un nuovo acquisto per il Napoli. Contro il Lecce ha illuminato il gioco con le sue giocate, con la sua fantasia, di certo è mancato molto al Napoli in questi mesi. Per me può giocare dovunque, anche dietro le due punte, davanti alla difesa, a destra o a sinistra, perché ha una visione di gioco spettacolare. Alisson pure sta facendo bene, insieme creano pericoli continui, il Napoli in questo momento ha fatto un passo in avanti. L’obiettivo del Napoli è tornare in Champions ma anche di difendere il titolo: in questo momento è distante dall’Inter, ma nel calcio tutto è possibile”.

Su Cagliari-Napoli:

"Contro il Cagliari sarà una partita molto difficile per il Napoli, ma anche per i rossoblù. Dipende dall’approccio della squadra, penso che quella di Conte cercherà di vincere la partita, ma anche il Cagliari, dopo la brutta sconfitta a Pisa, sa che deve svegliarsi per strappare punti al Napoli, ma non sarà affatto facile. Hojlund può pensare al titolo di capocannoniere, sta facendo moto bene dopo una fase di integrazione in serie A e nel campionato. E poi con Kevin sarà più facile avere occasioni da rete”