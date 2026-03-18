Scudetto Napoli, Malfitano: "Inter l'ha quasi vinto, ma tifosi possono sognare"

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Il giornalista Mimmo Malfitano ha parlato a Radio Marte: “Dobbiamo guardare solo in casa nostra e procedere partita dopo partita. L’Inter incontrerà la Fiorentina, che non è una squadretta al di là delle difficoltà. I nerazzurri hanno una partita difficile, come lo è anche per il Napoli col Cagliari ma forse un po’ di più. Firenze è un ambiente caldo, vedere la squadra laggiù è stranissimo, la rosa viola ha giocatori importanti, più di quelli dei sardi. Inoltre i nerazzurri sono senza Lautaro, e questo fa tutta la differenza del caso.

Non credo nello scudetto, ma finché l’aritmetica non dà certezze si è autorizzati a sognare. Per questo dico, guardiamo in casa nostra, facciamo quanti più punti possibile e a fine stagione tiriamo le somme. E’ bello tenere vivo questo sogno, mancano 9 giornate e questa speranza ravviva il campionato. L’Inter deve suicidarsi, però: per me può vincerlo il Milan al 25%, il Napoli al 20%. Attenzione! Non sto dicendo che il Napoli vincerà lo scudetto, ma sto soltanto invitando i tifosi a vivere questo finale di campionato con ottimismo. Vi dico di più, per me l’Inter non inciamperà più”.