Orsi su Meret: "Dopo un’annata così, non so se un grande club lo prenderebbe"

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Nando Orsi, ex portiere, oggi opinionista tv, è intervenuto a Radio Marte: “Non so se De Laurentiis sia disposto a fare un altro mercato da 200mln, perché il Napoli rischierebbe di diventare da società virtuosa in grado di assoldare i migliori allenatori in giro a società in possibile difficoltà finanziaria. La rosa ora vede giocatori importanti, per 9/11 la squadra è fatta: vanno capite un po’ di situazioni ma si potrà intervenire poco sul mercato in estate. Conte ha dato un’apertura importante alla permanenza”.

"Meret negli ultimi tre anni ha vinto due scudetti. Dopo un’annata così, non so un grande club lo prenderebbe: un po’ si è fatto male, un po’ è stato messo da parte da Conte… Il PSG ha Chevalier che non mi sembra più forte di Meret. Io stravedo per Donnarumma o Curtois o Alison. Svilar e Maignan sono grandi portieri. Carnesecchi bravo in ascesa, ma non ai livelli di Donnarumma. Vicario dello stesso livello di Meret, ma scelgo ancora il napoletano. Caprile ha un gran futuro”.