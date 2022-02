Maschera Osimhen, prof. Castellacci: "All'inizio bisogna adattarsi, poi non ci farà più caso"

Enrico Castellacci, ex medico sociale della Nazionale, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Non so se torneremo presto al 100% negli stadi, sono decisioni governative, sicuramente ho criticato la scelta di scendere a 5000 persone negli stadi. La realtà sfugge, l’Omicron può prendere anche i vaccinati ma in linea di massima sarebbe una cosa leggera, bisogna tornare alla normalità.

Tutti gli atleti che hanno avuto lo stesso infortunio di Osimhen utilizzano queste mascherine in carbonio e kevlar. All’inizio bisogna adattarsi, poi diventa abitudine e non ci fanno caso. Hanno cambiato quella di Osimhen facendogli avere più prospettiva visiva, lo hanno potuto fare soprattutto dopo aver fatto determinati controlli radiografici. Mi auguro possa toglierla nel giro di un mese.”