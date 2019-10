Match analyst Casaglia: "il 4-3-3 non risolve il problema del Napoli. Non c'è più tempo per gli esperimenti"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Alessandro Casaglia, match analyst: "Ho più volte pensato che il 4-3-3 non risolvesse i problemi del Napoli ma che potesse essere lo schieramento adatto per valorizzare le qualità dei singoli. Partivo dal presupposto che, avendo Zielinski e Fabian, prototipi degli interni di centrocampo ideale, si potesse giocare in quel modo.



Napoli? Il Napoli rischia di sprecare, o aver già sprecato, il vantaggio dell'anno scorso nel concludere il campionato con cinque o sei giornate di anticipo. Lì ha fatto alcuni esperimenti che probabilmente non hanno dato i risultati attesi.



Organico del Napoli? Credo che il Napoli abbia una rosa talmente ampia e ricca di talento che poi alla fine qualcuno sarà sacrificato: se si valorizza Insigne, si depaupera il valore di Mertens e così via. La scelta del modulo e dell'atteggiamento deve essere definitiva a questo punto della stagione, non c'è più spazio per i tentativi anche perchè il ritardo dalle prime due posizioni comincia ad essere rilevante e può diventare un problema alla lunga".