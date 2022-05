Mauro: "Il Napoli meritava di lottare fino alla fine, ma ha perso per colpa sua"

Tramite i microfoni di Tutti Convocati su Radio24, Massimo Mauro ha parlato della volata Scudetto fra Milan e Inter

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tramite i microfoni di Tutti Convocati su Radio24, Massimo Mauro ha parlato della volata Scudetto fra Milan e Inter: "Milano torna protagonista con tutte e due le squadre meritatamente. Avrebbe meritato anche il Napoli di lottare fino all'ultima giornata, ma per colpa sua ha perso partite facilissime. I comportamenti buoni delle società fanno punti. Come Maldini e società si sono comportati sul contratto di Donnarumma, ha fatto punti, la società ha preso una decisione sul presente e sul futuro, dicendolo chiaramente. Gli orari delle ultime gare? Non mi piace che le ultime partite si giochino sfalsate, almeno per chi lotta per un obiettivo. Sapere se la rivale ha vinto o perso condiziona, qualche problema lo può creare".