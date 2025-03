Mauro: “Non ricordo grandi occasioni del Milan, più in difficoltà l’Inter con l’Udinese!”

vedi letture

Nel corso della trasmissione Pressing, l'ex giocatore del Napoli, Massimo Mauro, ha commentato la lotta scudetto dopo l'ultimo turno di campionato: “Hanno fatto fatica sia Napoli che Inter, contro avversari forti, ma hanno meritato di vincere entrambe. Il Napoli ha fatto un primo tempo quasi perfetto, poteva pure fare più gol, ed ha giocato con intensità in difesa, senza concedere il contropiede ai rossoneri. Non si può giocare 90 minuti con quell’intensità, un po’ ha sofferto ma ha meritato la vittoria.

Il Napoli non ha risentito dell’assenza di McTominay, in difesa si è visto pure a 5, ha sofferto ma arriva fino in fondo e sì s’è abbassato e non ricordo tutte queste occasioni del Milan nel secondo tempo, ma ha creato il rigore ed il gol. L’Udinese ha messo più in difficoltà l’Inter, ci sono state due grandi parate di Sommer, una su Lucca che mi piace tantissimo”.