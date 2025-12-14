Mauro: "Yildiz può diventare come Kvara! E a Spalletti servirebbe l'Osimhen di Napoli"

Massimo Mauro, ex calciatore della Juventus, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport si è soffermato sulle necessità bianconere in vista del mercato di gennaio: "Io non saprei dove sbattere la testa, perché quelli buoni non li vendono. Dico che Openda non l’avrei preso a quelle cifre: ci avrei messo la faccia dicendo che non ci sono giocatori da Juve sul mercato. E mancano calciatori italiani importantissimi, come la Juve ha sempre avuto: senza, non si ricostruisce, perché la Juventus ha sempre avuto i capi dello spogliatoio italiani, dei fuoriclasse. Questo si lega tanto alle parole di Elkann per far capire che la Juventus non è in vendita".

Ovvero? "La Juventus è qualcos’altro. La globalizzazione calcistica ha fatto perdere di vista ciò che serve di più, cioè l’identità: se hai 6 italiani i problemi li risolvi prima. È difficile che un ragazzo brasiliano capisca come si risolvono i problemi a Torino o a Milano".

Dove ha più bisogno Spalletti? "Ci vorrebbe l’Osimhen del Napoli, un trascinatore che faceva reparto da solo e che Luciano ha trasformato in leader vero. La Juve è piena di giocatori medio-alti, ma ha bisogno di chi fa la differenza. Io investirei in attacco, le cui condizioni sono incredibili: se Yildiz gioca male è una tragedia, se Kenan gioca bene c’è chance di fare qualcosa di pericoloso, ma Yildiz non è un goleador da 20 gol. A meno che diventi Del Piero o si metta in testa che deve giocare prima o seconda punta. Da esterno può diventare come Kvaratskhelia, al massimo":