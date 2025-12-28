McTominay a DAZN: "Nel calcio di oggi devi saper giocare ovunque. Lobo? Suo rientro ci facilita"
TuttoNapoli.net
Nel pre-partita di Cremonese-Napoli, il centrocampista azzurro Scott McTominay è intervenuto ai microfoni di DAZN.
Settimana di feste, avete avuto poco tempo per preparare la gara. “E’ normale nel calcio hai sempre poco tempo per preparare le partite, ci siamo allenati e visto i video normalmente".
Come ti stai trovando nel centrocampo a due? Lobotka ti aiuta? “E’ semplicemente il calcio, devi saper giocare in tutte le posizioni, un po’ più avanti e un po’ più indietro. Lobotka è un grande giocatore, tiene bene la linea. Col suo rientro siamo tutti un po’ facilitati”.
Pubblicità
Le Interviste
McTominay a DAZN: "Nel calcio di oggi devi saper giocare ovunque. Lobo? Suo rientro ci ha facilitati"
Copertina Tre azzurri non partono per Cremona: Lukaku, Beukema e Olivera restano a Napoli! di Antonio Noto
Le più lette
Prossima partita
28 dic 2025 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Cremonese
|Napoli
In primo piano
Antonio NotoElmas: "Supercoppa bel regalo di Natale! Jolly? Non è semplice. Su Lukaku e lo scudetto 2023..."
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "I ragazzi trasudavano voglia di vincere e fare la storia. A Bologna mi ero arrabbiato..."
Davide D'AlessioLiveNapoli-Bologna 2-0 (Neres 39', Neres 57'): il Napoli vince la Supercoppa Italiana
Antonio NotoADL a Mediaset: "Basta Montecarlo e Las Vegas, Arabia meglio anche di Dubai. Mentre il nostro Paese..."
Pierpaolo MatroneMcTominay a 360°: "Adoro Conte, ho bisogno di uno come lui! Voglio giocare altri 10 anni. Su tifosi e lingua..."
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Gara tosta! Ragazzi seri, problema è giocare ogni 3 giorni con rosa ridotta. Su Hojlund..."
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com