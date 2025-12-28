McTominay a DAZN: "Nel calcio di oggi devi saper giocare ovunque. Lobo? Suo rientro ci facilita"

Nel pre-partita di Cremonese-Napoli, il centrocampista azzurro Scott McTominay è intervenuto ai microfoni di DAZN.

Settimana di feste, avete avuto poco tempo per preparare la gara. “E’ normale nel calcio hai sempre poco tempo per preparare le partite, ci siamo allenati e visto i video normalmente".

Come ti stai trovando nel centrocampo a due? Lobotka ti aiuta? “E’ semplicemente il calcio, devi saper giocare in tutte le posizioni, un po’ più avanti e un po’ più indietro. Lobotka è un grande giocatore, tiene bene la linea. Col suo rientro siamo tutti un po’ facilitati”.