Futuro Conte, Fedele: “Convinto che se ne andrà! Resterebbe solo per i soldi del contratto…”

L’ex dirigente sportivo Enrico Fedele, intervenuto nella trasmissione L'inFedele su Televomero, ha condiviso la sua visione sul futuro di Antonio Conte: “Io sono sempre convinto che Conte non resti, ma dove va? In Italia non può andare da nessuna parte, quindi deve rimanere per forza. Chi rinuncia a 6-7 milioni di euro? Conte resterebbe a Napoli solo per non rinunciare ai soldi del contratto, come è successo quest’anno. Conte doveva andare alla Juventus, poi ha capito che la società bianconera doveva fare un programma particolare ed è saltata. Il Napoli aveva preso Allegri, ve lo assicuro al 100%”.

Rinnovamento e strategie di mercato

Fedele ha poi commentato le strategie del Napoli in relazione al tecnico: “Se il Napoli dirà a Conte di dover ringiovanire la rosa per guardare anche alle casse, lui che dirà? Secondo voi perché il Napoli ha preso a gennaio Alisson Santos e Giovane? Il Napoli aveva offerto 20 milioni di euro per Laurienté del Sassuolo…”. L’ex dirigente suggerisce così come le scelte di mercato e la gestione della rosa saranno determinanti per le decisioni future di Conte.