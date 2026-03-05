Auriemma attacca Conte: “Altro che sfortuna! 37 infortuni sono anche colpa sua”

vedi letture

Il giornalista Raffaele Auriemma, intervenuto ai microfoni di Sportitalia, ha commentato la lunga lista di problemi fisici che affliggono il Napoli: “Troppi infortuni? Altro che sfortuna, sono il soggetto sbagliato per parlare di questo. E’ veramente una sciocchezza sesquipedale. La sfortuna può riguardare un caso, due, tre, ma non 37. L’infortunio occorso a Stanislav Lobotka è il 37esimo infortunio stagionale in casa Napoli.”

Critiche alla gestione della rosa

Auriemma ha poi messo in discussione la preparazione e la gestione dei giocatori da parte di Antonio Conte: “Quando sento parlare anche Antonio Conte, che con quella voce dice che quest’anno ha avuto tanti infortunati, bisogna chiedersi il perché si sono infortunati così tanti giocatori. Credo che qualcosa riguardi anche il suo tipo di preparazione, ma soprattutto la scarsa gestione della rosa. Il turnover mai effettuato quando aveva l’organico al completo”.