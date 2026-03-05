Cassano: “Altro che fallimento! Se il Napoli entra tra le prime 4, Conte fa un capolavoro”

Antonio Cassano, ex calciatore e oggi opinionista sportivo, ha commentato a Viva El Futbol il momento del Napoli e il lavoro di Antonio Conte. Secondo l’ex talento barese, guidare gli azzurri tra le prime quattro in classifica sarebbe già un risultato straordinario, soprattutto considerando le difficoltà stagionali del club. Cassano sottolinea come la squadra abbia affrontato emergenze e infortuni senza mai perdere la propria identità, riuscendo a rimanere competitiva nonostante tutto.

Le parole di Cassano

Cassano ha dichiarato: “Se Conte entra tra le prime 4 in classifica, per me fa un capolavoro. Però per quale genio in Italia probabilmente sarà una stagione fallimentare. Per quasi tutti in realtà. Solo chi è invidioso e incompetente dirà che è una stagione fallimentare quella del Napoli. Firmo con il sangue che il Napoli finirà nelle prime 4. Così facendo lui avrà fatto un capolavoro. E’ normale che poi l’anno prossimo, se Conte dovesse rimanere, in quel caso una decina di giocatori dovrebbero andare via. Serve una rivoluzione, ci sono tanti giocatori infortunati o in là con l’età. Serve gente che va a mille all’ora e disposta a fare quello che vuole lui”.