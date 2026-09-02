McTominay: "Se Mourinho mi chiamasse per il Real Madrid, ci penserei"

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Nel corso di una lunga intervista concessa al Corriere della Sera, il centrocampista del Napoli Scott McTominay ha affrontato diversi temi e parla così degli obiettivi del club e svela anche che se dovesse arrivare una chiamata dal Real Madrid ci penserebbe: "Per ora vogliamo andare avanti in Champions, per noi è molto importante".

È in contatto con Ferguson? "Ho parlato con lui l’ultima volta al telefono un anno fa. È un uomo molto impegnato ma sono sicuro che se avessi bisogno mi aiuterebbe".

Ha esordito in Premier con Mourinho, se la chiamasse per andare al Real Madrid, ci andrebbe? "Se succedesse, cipenserei» Se dovesse chiamare il Real Madrid di Mourinho, ci penserei".

Infine McTominay parla anche della possibilità di giocare insieme a De Bruyne: "Certo. Kevin è straordinario e ci conosciamo molto bene. Abbiamo un ottimo rapporto anche fuori dal campo, questo aiuta. Ovviamente dipende dall’allenatore e dalla formazione che sceglie".