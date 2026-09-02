Poggi: “Organico Napoli completo, non ci si deve deprimere. Serve entusiasmo”
Ai microfoni della radio di Tuttomercatoweb.com è intervenuto l’ex attaccante Paolo Poggi, che ha analizzato la situazione del Napoli e le prospettive della squadra. Secondo l’ex calciatore, gli azzurri dispongono di un organico completo e di qualità, ma per ripartire nel modo giusto sarà fondamentale ritrovare entusiasmo e fiducia.
L’importanza della componente emotiva
Poggi ha sottolineato il ruolo determinante dell’aspetto mentale, che deve coinvolgere tutte le componenti del club: "Tutto dipende da come vuole ripartire. Non ha un organico scarso, ma è piuttosto completo. Dipende da come si vuole ripartire. Ci vuole entusiasmo, oltre che qualità tecniche. L'aspetto emotivo conta, soprattutto quando hai una squadra di qualità. Serve entusiasmo. Non si può chiedere solo ai giocatori di fare un salto, devono essere tutte le componenti a non deprimersi, a partire dall'allenatore. Dopo quello che ha vinto e la squadra che ha, non può deprimersi".
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