Pato avverte le milanesi: "Occhio al Napoli per la corsa scudetto"

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Alexandre Pato, ex attaccante del Milan, è intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport per parlare del nuovo corso rossonero affidato a Ruben Amorim. Il brasiliano ha espresso fiducia nel lavoro dell’allenatore, soffermandosi sulle ambizioni del Milan tra campionato e Champions League e indicando anche le principali rivali nella corsa allo scudetto.

Pato promuove il Milan di Amorim e avverte sul Napoli nella corsa scudetto

"Mi piace perché il suo calcio è in linea con la storia del club. Amorim è bravo e finora lo ha dimostrato con i risultati e con il lavoro che ha fatto. Ora tutti si aspettano che riporti il Milan in Champions e magari che possa vincere il campionato. È giusto però dargli un po’ di tempo perché è appena arrivato, deve conoscere a fondo la rosa e capire le difficoltà della Serie A che è un torneo 'tosto'. Ho però la sensazione che quest’anno Amorim farà bene e che regalerà soddisfazioni ai tifosi".

Sulla corsa scudetto, invece, il classe 1989 spiega: "Per me l’Inter e il Milan sono sempre tra le favorite. Nella corsa scudetto starei attento anche al Napoli perché ha una bella squadra. L’Inter in questi anni ha festeggiato tanto e ho commentato per SBT (una tv brasiliana, ndr) due finali di Champions nelle quali è stata protagonista. Ora basta Inter! (ride, ndr) Prima possibile spero che ad arrivare in finale di Champions sia il Milan".