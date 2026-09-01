Piccari: “Napoli dominato dal Como! Allegri deve cambiare per evitare un altro fallimento”

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Marco Piccari boccia il Napoli dopo la sconfitta interna contro il Como e critica l’atteggiamento della squadra e le scelte di Massimiliano Allegri.

Il ko contro il Como ha lasciato in eredità più di una perplessità sul nuovo Napoli di Massimiliano Allegri. Tra le voci critiche c’è quella di Marco Piccari, direttore di TMW Radio, che nella sua rubrica per TuttoMercatoWeb.com ha puntato il dito soprattutto sull’idea di calcio proposta dagli azzurri e sulla prestazione offerta al Maradona.

La critica ad Allegri

Piccari ha scritto: “Male anche il Napoli contro il Como. Una sconfitta che ha messo in evidenza quanto l’idea di calcio di Allegri sia ferma e poco moderna. Si è visto un solco profondo tra Max e Fabregas. La squadra è apparsa arruffona, con poche idee e fisicamente non brillante. I cambi hanno portato qualcosa, ma troppo poco per riprendere la partita. Solo iniziative individuali e niente altro. Il Napoli è stato dominato e non si faccia l’errore di trovare alibi ad Allegri con il mercato. Il tecnico livornese ha la squadra, ora è lui che deve dare un segnale, perché questa è la sua grande occasione di riscatto dopo anni bui. È ora di cambiare per evitare un altro fallimento”.