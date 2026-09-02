Calciomercato Napoli, Teotino a Sky: "Serviva un colpo, una scintilla"

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Gianfranco Teotino analizza il momento del Napoli dopo la sconfitta contro il Como e sottolinea la necessità di una svolta per rilanciare entusiasmo.

Il momento del Napoli continua a far discutere dopo la sconfitta contro il Como. Ai microfoni di Sky Sport, il giornalista e opinionista Gianfranco Teotino ha analizzato il percorso degli azzurri, soffermandosi sulle difficoltà della scorsa stagione e sul cambio in panchina che ha portato Massimiliano Allegri alla guida della squadra.

L’analisi di Teotino

Secondo Teotino, dopo un’annata al di sotto delle aspettative sarebbe stato necessario un intervento capace di restituire entusiasmo e fiducia all’ambiente: “Vieni da una stagione un po’ al di sotto delle attese, con una Champions molto negativa, anche per l’incredibile catena di infortuni. Esci che non sei soddisfatto, va via l’allenatore nemmeno tanto rimpianto dal pubblico perché si erano create incomprensioni. Devi dare qualcosa in più del semplice allenatore, sarebbe servita una scintilla per accendere l’ambiente”.