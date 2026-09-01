Bergomi a Sky: “Sentiment negativo al Napoli, ho notato una cosa”
Il momento del Napoli non riguarda soltanto il risultato maturato contro il Como. A sottolinearlo è Giuseppe Bergomi, ex difensore e bandiera dell’Inter, oggi opinionista, che ai microfoni di Sky Sport ha analizzato il clima attorno alla squadra azzurra, evidenziando la necessità di ritrovare fiducia e serenità.
L’analisi di Bergomi
Bergomi ha posto l’accento soprattutto sull’atteggiamento percepito dentro e fuori dal campo, invitando il Napoli a ritrovare quella positività che aveva caratterizzato la squadra: “Al di là della sconfitta col Como, dei due errori gravi difensivi, noto un sentiment negativo che ha il Napoli, che si portano dentro. Lo percepisco anche dalla postura dei giocatori in campo, dai tifosi, da quello che dichiarano. È un ambiente che deve ritrovare fiducia, deve ritrovare quella positività che è importante”.
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