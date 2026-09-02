Bagni difende Allegri: “Il Napoli ha perso con il Como per due errori individuali!”

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Salvatore Bagni analizza la sconfitta del Napoli contro il Como al Maradona e assolve Massimiliano Allegri dalle responsabilità.

Nessun dito puntato contro Massimiliano Allegri per la sconfitta del Napoli contro il Como. Salvatore Bagni, intervistato dall’edizione odierna de Il Mattino, individua negli errori individuali la vera causa del ko al Maradona e invita gli azzurri a voltare subito pagina, soprattutto in vista dei prossimi impegni di alto livello.

La richiesta di una reazione

Bagni ha dichiarato: "Max non ha sbagliato partita. Il ko è arrivato per due errori individuali che sinceramente non mi aspettavo da elementi come Anguissa e Rrahmani. Quante volte prima avevano tirato in porta? Zero volte, il Napoli invece due. Ma se regali due reti al Como, allora alla fine perdi perché ti mancano le forze per recuperare, non perché l’avversario sia più forte. Lo ripeto, le prime due giornate sono un lusso parziale che ti puoi concedere.

Però poi bisogna rialzarsi perché il campionato non ti aspetta a lungo. Inter e Arsenal una dietro l’altra? Mettiamola così: il Napoli non mi è piaciuto in queste due partite, ma possiede le potenzialità e ha il tempo per riprendersi. Non voglio pensare che andranno male anche le due prossime sfide, che sono di alto livello, mi aspetto una risposta da grande squadra. Spero in una reazione forte, di carattere. In questo momento la prestazione conta più del risultato. Se il Napoli avesse pareggiato domenica, nessuno avrebbe avuto da ridire. È finito sotto accusa per via di distrazioni che una big non si può permettere".