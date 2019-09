Mediaset, Longhi: "Accusare Ancelotti non ha senso, a Lecce ne aveva cambiati otto..."

Bruno Longhi ha risposto alle domande degli ascoltatori di Sportiva durante il "Microfono Aperto", parlando anche del Napoli di Ancelotti il giorno dopo la sconfitta subita contro il Cagliari: "Il calcio è fatto anche di episodi, ieri gli azzurri hanno fatto una bella partita ma ormai siamo tutti schiavi del risultato.

Napoli fuori dalla corsa Scudetto? E' troppo presto per dirlo, sbagliato emettere già ora delle sentenze. Le prestazioni dicono che gli azzurri non sono assolutamente una squadra in difficoltà, non si devono sentire tagliati fuori.

Accusare Ancelotti per le sue scelte di formazione non ha senso. A Lecce ne aveva cambiati otto rispetto alla gara precedente, più o meno come ieri. La differenza? Una partita l'ha vinta, l'altra l'ha persa".