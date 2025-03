Mediaset, Trevisani: “Fermate Conceicao! Inter? Serve la rosa al completo…”

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista Mediaset, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Pressing' in onda su Canale 5: “Leao fuori per la quarta volta nelle ultime sette di campionato, per far giocare Felix che non ha mai preso 6. Siamo alla follia, il metaverso del pallone, tenere fuori il più forte è da fuori di testa. Spero in qualcosa di extra-calcistico, se è calcistica Conceicao non può finire la stagione. Ogni volta che entra, a Empoli, a Lecce, il Milan la recupera ed oggi a momenti gliela fa recuperare contro un Napoli fortissimo. Fermate Conceicao! In Portogallo gioca Leao e non Felix, al Milan il contrario! Inter? Ha diversi assenti, la rosa è grande ma serve al completo perché può fare 62 partite, tante in più rispetto al Napoli”.

