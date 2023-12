Mele: "12 punti dalla Juve un'eresia confezionata dal club con le proprie mani"

Il giornalista Silver Mele ha scritto un post sui social per commentare il ko del Napoli contro la Juve

Il giornalista di Canale 8 Silver Mele ha scritto un post sui social per commentare il ko del Napoli contro la Juve: "Il Napoli ha giocato una buona partita e avrebbe meritato di indirizzarla dalla propria con la clamorosa occasione di Kvara. L'inizio ripresa di marca Juve è coincisa ancora una volta con la lettura errata, molle della difesa azzurra. Fiera la reazione ma non sufficiente a scardinare la muraglia eretta da Allegri. Dodici punti da questa Juve sono oggettivamente un'eresia che il club ha confezionato con le proprie mani. Ora il Braga non concede alternative al risultato che vale gli ottavi di Champions".