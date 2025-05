Meret esalta Lukaku: "Sapete cosa ha portato? E McTominay mi ha impressionato"

Nella sua intervista a Cronachedi, il portiere del Napoli Alex Meret ha elogiato due compagni di squadra, Lukaku e McTominay.

Nel Napoli ha giocato con tanti campioni. Lukaku che cosa vi ha portato?

“La mentalità di chi non si accontenta mai. Romelu ha già vinto, sa come si fa. Per noi è un giocatore fondamentale. Ha segnato tanti gol e soprattutto ha fornito assist decisivi. Finora si è reso protagonista di una stagione eccellente”.

Arrivato dal Manchester United, McTominay ha confermato di essere un centrocampista con i fiocchi…

“Sapevamo che fosse forte, d’altra parte ha giocato per tanti anni in una delle squadre più prestigiose d’Europa. Però devo dire che sono rimasto ugualmente sorpreso dalla sua fisicità e dalla capacità di inserirsi in area di rigore. Infatti il suo bottino di reti è impressionante”.