Meret in conferenza: "Grande disponibilità e sacrificio da parte di tutti. Il rinnovo non mi condiziona"

vedi letture

Al termine del match vinto conto il Lecce, il portiere del Napoli Alex Meret è intervenuto in conferenza stampa: "Abbiamo fatto una buona prestazione ma oggi non era facile. Abbiamo lasciato qualche spazio in ripartenza e qualcosa sulle palle inattive ma è stata una buona prestazione da parte di tutti".

Cosa è cambiato in fase di non possesso? "Vedo grande disponibilità e sacrificio da parte di tutti. Tutti sono pronto a tornare a centro all'ora. Facciamo tutto quello che ci chiede il mister e stiamo raccogliendo i frutti".

L'impatto di Buongiorno. "Sta facendo una grandissima prima parte di campionato, è difficilissimo saltarlo. Ci sta dando una grandissima mano anche sull'aspetto della personalità. C'è da fargli i complimenti. Sta dimostreando di essere un grandissimo giocatore".

Un po' di nervosismo negli ultimi minuti, forse troppo paura? "Forse sì. c'è stata un po' di frenesia, ma ci sta che ci sia negli ultimi minuti. Ma c'è stato sempre ordine e sacrificio da parte di tutti, anche se ci siamo abbassati".

Pronti per il ciclo difficile? "Sì, siamo in grande fiducia proveremo a sfruttalo. Andremo a Milano per vincere e poi penseremo alle altre partite. Vogliamo continuare così anche se ci saranno altre gare che ci metteranno alla prova".

Motta mette pressione, ha ragione? "Nessuno ci mette pressione, sappiamo che la prima parte di campionato è importante e non era scontato dopo l'anno scorso. Ma è ancora presrto, dobbiamo ragionare partita dopo partita e dobbiamo restare umili".

Spavento sull'occasione del Lecce: "Ho fatto una buona risposta di riflessi, Alessandro è stato bravissimo a buttarla fuori e ha poi subito anche fallo. Ci si deve sempre aituare ed essere piàù cattivi per non concedere queste occasioni".

Sei un po' condizionato dal rinnovo? "Non mi condiziona, lavoro sempre per arrivare alla partita. Per il resto ci pensano i miei procuratori, non vedo problemi da questo punto di vista".