Milan, Allegri: "Rimonta? Contano i fatti. Solo se l'Inter perde possiamo raggiungerla"

vedi letture

Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa per presentare il posticipo di domani tra Lazio e Milan.

A poche ore dalla partita tra Inter e Atalanta, il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa per presentare il posticipo di domani tra Lazio e Milan. Una trasferta complicata, ma la curiosità riguarda anche come i rossoneri vivranno le prossime ore in cui in campo ci saranno i nerazzurri: "Indipendentemente dai risultati delle altre, noi dobbiamo fare il nostro, perché così le altre dietro non ci possono prendere".

Lo Scudetto lo vince quasi sempre la miglior difesa. E quella siete voi.

"C'è solo un modo perché noi possiamo raggiungere l'Inter: che loro perdano e che noi vinciamo. Tutte queste chiacchiere 'rimonta o non rimonta', poi sono fatti che contano".