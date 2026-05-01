Brambati: “Conte è molto legato all’ambiente Napoli! Lukaku? Zero riconoscenza”

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Così Massimo Brambati, intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre, ha commentato il futuro dell’allenatore azzurro

“Antonio Conte è molto legato all’ambiente Napoli”. Così Massimo Brambati, intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre, ha commentato il futuro dell’allenatore azzurro, che conosce bene anche per i rapporti maturati negli anni. L’ex difensore ha sottolineato come la situazione sia ancora aperta e destinata a un confronto diretto con la società: “Conte ha un contratto in essere - ha spiegato - avrà sicuramente sbagliato anche lui qualcosa. Ci sarà un confronto con De Laurentiis. Non voglio anticipare nulla, ma ripeto che ha un grande rapporto con Napoli e con la squadra. Molti giocatori sono dalla sua parte e vogliono continuare a lavorare con lui. Conte ha un modo particolare di lavorare, ma in due anni ha conquistato uno Scudetto e oggi è al secondo posto. Il giudizio sulla stagione del Napoli non può prescindere dagli infortuni che hanno inciso molto”.

Il caso Lukaku e il peso di Conte nella sua carriera

Brambati si è poi soffermato anche su Romelu Lukaku, evidenziando il suo impatto sulla stagione del Napoli e il legame professionale con Conte: “Il suo infortunio ha segnato la stagione del Napoli. Lukaku è stato decisivo per lo Scudetto. Non bisogna guardare solo ai gol, ma anche agli assist e al suo peso nello spogliatoio. Il rapporto con Conte è rovinato? Nel calcio non c’è riconoscenza. Lukaku deve tantissimo a Conte. L’ha voluto a Napoli dopo una stagione con alti e bassi alla Roma, ma soprattutto lo ha rilanciato all’Inter, permettendogli poi di ottenere un contratto importante al Chelsea. All’Inter mi raccontavano che Lukaku non sempre è stato impeccabile nella gestione dell’alimentazione, quindi Conte è stato fondamentale per la sua crescita”.