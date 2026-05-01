Napoli su Atta, Runjaic lo esalta: “Può occupare tutti i ruoli del centrocampo"
Arthur Atta si candida ad essere uno dei nomi più caldi del prossimo mercato, non solo in Italia ma anche all’estero. Il centrocampista dell’Udinese, autentica rivelazione di questa stagione e reduce dalla brillante doppietta contro la Lazio, ha attirato l’attenzione di diverse big del campionato, tra cui il Napoli. Nonostante le voci di mercato, però, il presente parla chiaro: per i friulani c’è da pensare alla sfida contro il Torino, in programma sabato alle ore 18.
Le parole di Runjaic su Atta
Sul talento francese si è espresso anche l’allenatore bianconero Kosta Runjaic, intervenuto in conferenza stampa: “Se giocherà ancora in regia? Può essere, si può vedere concretamente la maturità di Atta. Contro la Lazio ha segnato una grande doppietta, è un giocatore totale che può occupare tutti i ruoli della mediana. Sicuramente giocherà a centrocampo, spero e penso possa attestarsi sul livello delle prestazioni viste nelle ultime quattro giornate”.
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