Renica: "Problema infortuni è peggiorato, fondamentale avere una spiegazione"

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto l’ex calciatore Alessandro Renica: “L’Italia non può sottovalutare nessuno. Ci sono una serie di fattori che hanno portato la nazionale fuori dagli ultimi due Mondiali. Ho visto un’Italia spesso distratta e giocare sottotono, come se questa maglia pesasse molto.

Il problema degli infortuni nel Napoli è peggiorato. C’è un problema evidente che io non vedo affrontato cercando di farci capire a tutti noi cosa sta succedendo. Chi ama questa squadra vorrebbe capire se questa problematica può derivare dai metodi di lavoro in allenamento. La tipologia di infortuni è grave, e inoltre ce ne sono tanti. Un numero di infortuni fuori dalla media. Qualche problema c’è sicuramente bisogna individuarlo. Il Napoli non era abituato al doppio impegno, e Conte ha sempre fatto fatica a gestire le coppe europee. Certe dichiarazioni nei confronti del gruppo sono un po’ pesanti. A me sembra ci sia una grande sintonia.

Il silenzio di Conte alla vigilia? Fa parte del suo personaggio. Io non credo che il Napoli oggi dia fastidio al nord. Forse questo accadeva ai tempi nostri, ma non più oggi”.