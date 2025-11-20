Lo juventino Chirico: “Spalletti vuole Lobotka, ci sono stati contatti con il procuratore”

vedi letture

Nel corso di Controcalcio, il giornalista di fede Juventina, Marcello Chirico, ha svelato un’indiscrezione di mercato: “Io so che Locatelli a Spalletti proprio non piace. E devo dire che non ha proprio tutti i torti, non piace neanche ai tifosi. Lui vuole un play davanti alla difesa e confermo che vorrebbe Lobotka e che ci sono stati dei contatti con il procuratore del centrocampista del Napoli.

Però io avrei delle perplessità sullo slovacco, ha tanti problemi fisici. Prendere un giocatore così è rischioso e uno come Comolli che lavora sugli algoritmi non so se gli prenderà Lobotka. Però vi confermo che Spalletti vuole un play davanti alla difesa a gennaio”.