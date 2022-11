Milan, Kjaer: "In cosa il Napoli è più forte? Non è il mio lavoro guardare le loro partite"

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pari sul campo della Cremonese.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Simon Kjaer, difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pari sul campo della Cremonese: "Non mi piace la scusa di essere stanco mentalmente. Ci sono dei momenti della partita in cui devi essere sveglio e trovare il gol, oggi è mancato. Era successo anche con lo Spezia, li poi abbiamo vinto con un gran gol di Giroud. Questo è il calcio, ci sono momenti facili e altri più difficili".

Finita la fame? "Se fosse finita, allora dobbiamo smettere di fare questo lavoro. Chi non ha fame deve rimanere a casa, ma non è questo il nostro caso".

La distanza dal Napoli? "Il Napoli sta facendo molto bene, noi dobbiamo pensare solo a noi stessi. Oggi abbiamo perso due punti, domenica dobbiamo farne tre. Tutto dipende da noi".

C'è pressione a livello psicologico nel giocare sempre dopo il Napoli? "Non so se c'è questa pressione, noi abbiamo voglia di vincere. Sappiamo che dobbiamo vincere ogni partita, è la mentalità del Milan. Oggi dovevamo vincere, non c'è altro da dire. Ci sono sempre dei momenti in stagione più difficili".

In che cosa il Napoli è più forte di voi? "Io non vedo tante partite, guardo solo i loro gol quando faccio colazione la mattina. Non mi interessa guardare le partite degli altri, non è il mio lavoro".