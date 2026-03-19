"Fuochi d’artificio degli altri, noi risponderemo sul campo", Del Genio: "Interpreto così le parole di Conte"

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Nel corso di 'Linea Calcio' su Canale 8, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio: "Quando parla Antonio Conte noi dobbiamo sempre capire cosa significa, perché non è mai del tutto chiaro. Quindi posso anche sbagliare, perché dobbiamo andare a libera interpretazione, andiamoci. Visto che lui è criptico, dobbiamo interpretarlo.

'Fuochi d’artificio degli altri': che può significare? Può voler dire che lui ha il sentore che le altre squadre faranno grandi acquisti. A me però non sembra che la condizione economica delle nostre rivali in Italia sia tale da permettere questi grandi fuochi d’artificio. E poi la chiosa è spettacolare, nel classico stile contiano:

'E poi noi risponderemo sul campo'. Posso tradurla in maniera brutale: gli altri costruiscono grandi squadre, però hanno allenatori che non sono all’altezza e quindi sul campo tutto sfuma. Noi invece costruiamo squadre così e così, però grazie al grande allenatore che abbiamo — cioè io, Antonio Conte — poi rimediamo sul campo. Questa è più o meno la dichiarazione di Conte".