Milan, Loftus-Cheek: "Scudetto? Ora pensiamo al Napoli, l'obiettivo è la Champions"

Rubén Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, nel corso di un'intervista rilasciata a CBS Sports Golazo, ha parlato di Allegri e della prossima sfida contro il Napoli: "Il mister ha portato grande energia alla squadra e in campo, siamo molto compatti in campo e non vogliamo subire gol, questo è l'obiettivo della stagione, vincere e non subire gol e questo ci dà maggiori chance di vincere perchè abbiamo grande qualità e per il futuro se riusciamo a mantenere questa solidità difensiva abbiamo grandi possibilità di vincere le partite, e credo che l'abbiate visto".

L'obiettivo dichiarato del Milan è tornare in Champions League, ma nello spogliatoio c'è l'idea di poter fare di più? Domenica giocate contro il Napoli, una partita importante contro una squadra forte che l'anno scorso non ha giocato la Champions come voi e poi ha vinto lo scudetto. Che percezione c'è nello spogliatoio? "Si penso che dobbiamo essere realisti e concentrarsi su cosa sta succedendo ora, abbiamo giocato belle partite e staimo iniziando a vederci più uniti come squadra e a giocare un buon calcio, ma penso che non possiamo entusiasmarci troppo. Dobbiamo rimanere concentrati sul migliorare ogni giorno come squadra, allenandoci bene, e concentrandoci partita dopo partita senza guardare troppo avanti perchè è solo l'inizio della stagione".