Foto Milan-Napoli, le pagelle del Pampa: "5 a Conte, Juan Jesus il migliore e due s.v."

vedi letture

Roberto 'El Pampa' Sosa, ex calciatore azzurro, ai microfoni di Tele A nel corso de 'La Partita dei Campioni' ha dato le sue pagelle per Milan-Napoli 2-1: “Il secondo tempo del Napoli è quello che vorremmo vedere sempre, non quando la squadra avversaria rimane in dieci uomini. Nelle mie pagelle cerco di essere obiettivo, quello che voglio chiarire è il voto di Juan Jesus che poteva giocare con il Pisa: è stato il migliore in campo per il Napoli, quindi questo poteva evitare l’infortunio di Buongiorno. Mi dispiace per il primo tempo, spiace aver dovuto scoprire Gutierrez - che è un ottimo acquisto - per l’infortunio degli altri.

Oggi Antonio Conte non mi è piaciuto”. Il senza voto a Gutierrez e Marianucci era stato invece spiegato nel pre-partita: "Io oggi non metterò nel caso un voto negativo a Marianucci o Gutierrez, nel caso sv, perché sono all’esordio ed a Milano e non è loro nel caso la responsabilità". Di seguito le pagelle del Pampa.