Milan Tv, Suma: “Conte? Se non gli prendi i giocatori… ma Conceicao non è fuori!”

A 'Diretta Stadio' su Top Calcio 24, è intervenuto il direttore e telecronista di Milan Tv Mauro Suma: "Conte uomo del sud? Non si gioca sui sentimenti per la permanenza di Conte. Non c’è sud che tenga. Se non gli prendi i giocatori che dice lui, dovendo fare pure la Champions, non conta molto ciò che si è detto.

Milan? In questo momento ha persino più difficoltà della Juve, è distante persino dalla Juve per il quarto posto. E non parlo di Conte perché c’è un tecnico come Conceicao che è tutt’altro che fuori. Ci mette passione e contrariamente a Motta non ha fatto preparazione estiva, ha perso tanti giocatori a gennaio e per il Milan non è una situazione finita anche se capisco il mondo dei media che devono sfornare nomi”.