Moggi perplesso: “Osimhen non poteva giocare dall’inizio? Senza di lui è un’altra squadra”

Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, commenta nel suo editoriale per Libero il pari tra Cagliari e Napoli: "Steccano Milan, Inter, Napoli e Juve, la Fiorentina batte l’Atalanta e si inserisce nella corsa Champions, mentre la 26esima di serie A segna la riscossa delle squadre che lottano per salvarsi su quelle in lizza per lo scudetto - spiega l'ex dirigente -. Lo certifica il buon Cagliari che ferma 1-1 un Napoli involuto. I partenopei non approfittano dei passi falsi delle milanesi, rischiano di soccombere e pareggiano solo nel finale con Osimhen. Per Spalletti un punto recuperato sull’Inter (che però ha una partita in meno) e una domanda: Osimhen non era in grado di giocare dall’inizio? Senza di lui è un’altra squadra. La scelta di lasciarlo fuori assomiglia a quella (errata) fatta da Inzaghi con Dzeko, escluso dai titolari contro il Sassuolo".