Montefusco: “ADL ha già preso l'allenatore! Per me non è nessuno di quelli di cui si parla”

L’ex allenatore del Napoli Vincenzo Montefusco è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione 'Fuorigioco'

L’ex allenatore del Napoli Vincenzo Montefusco è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione 'Fuorigioco': “Conte? Se non lo prende il Napoli non lo prende più nessuno, neanche all’estero. Al momento non ha offerte in Italia o all’estero. Per me sarebbe la garanzia per il Napoli, ma per me la società non andrà su nessuno degli allenatori di cui si parla. Se Conte che è libero non viene ancora annunciato da De Laurentiis, secondo me significa che non c’è l’accordo. Per me il presidente ha già preso il nuovo tecnico”.