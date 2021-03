Montefusco contro Bakayoko: "Come fa a commettere un fallo del genere?"

A Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di 'Radio Goal0' è intervenuto Vincenzo Montefusco, ex allenatore Napoli: "Il fallo di Bakayoko di ieri c’è stato. Il tocco era lieve e per me il rigore c’era, ma meglio così, tante volte non li hanno dati al Napoli. Il problema non è questo, ma come fa un giocatore come Bakayoko a commettere un fallo del genere? L’avversario è di spalle e non può fare altro che appoggiare ad un compagno, per un calciatore di quel livello è assurdo un errore del genere. Questo ragazzo è venuto a Napoli per completare al meglio l’organico ed invece fino a questo momento è stato talmente deludente, è inconcepibile vedergli fare errori come quelli di ieri e col Sassuolo. Bakayoko Non mi ha mai impressionato per il suo passo troppo cadenzato, se usato con centrocampisti di gamba può servire. Giocando a 2 per il lui il campo è troppo largo, giocando invece a 3 avrebbe meno zona di campo da coprire. A livello tecnico e fisico fa una fatica pazzesca, non mi spiego come Gattuso abbia tanto spinto per averlo. Probabilmente al Milan aveva un altro rendimento per i centrocampisti che giocavano con lui. Nel Napoli purtroppo non c’è un centrocampo che protegge la difesa, che così va in affanno".