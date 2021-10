Montefusco elogia Spalletti: "A differenza di Sarri sa leggere le partite"

Vincenzo Montefusco vede un gran Napoli e soprattutto uno Spalletti decisivo. Da ex partenopeo parla del primato in classifica degli azzurri ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "La squadra è quella dell'anno scorso con Osimhen in più e un allenatore che ha esperienza maggiore di chi lo ha preceduto. Non vedo avversari che mettono in difficoltà il Napoli, senza la Juve che magari rientrerà, ci sono poche squadre che possono contrastare il Napoli. E' una formazione che va bene in tutto, come risultati, prestazioni, a centrocampo, i cambi del tecnico sono giusti. L'acquisto migliore del Napoli - spiega a Tuttomercatoweb.com - anche se vincono i calciatori, è stato l'allenatore perchè finora a parte la coppa non ha sbagliato nulla. Si è saputo difendere anche al momento giusto come ieri, quando ha tolto Insigne e ha messo Demme.

Mi meraviglia che la Fiorentina si sia suicidata: contro il Napoli come si può concedere 40 metri di campo a Osimhen e Lozano? Se mi aggrediscono e mi danno 40 metri io allenatore faccio giocare sempre Osimhen e Lozano... Ripeto, l'uomo più importante è Spalletti. Diversamente da Sarri sa leggere meglio la partita: Spalletti se deve cambiare qualcosa lo fa. Può essere anno buono ma vediamo come saranno le partite con Inter, Milan, Roma. La Fiorentina non può lottare per i primi posti, mentre abbiamo giocato con la Juventus che quel giorno aveva come terzini De Sciglio e Pellegrini. Se va avanti così il Napoli può prendere un bel vantaggio ma aspettiamo gli esami a cui facevo riferimento".